「兩岸通」陳明通接國安局長　蔡英文要求持續深化情報工作

▲陸委會主委陳明通轉任國安局長。（資料照／記者曾俊豪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

面對新一階段國際情勢發展，總統蔡英文的國安團隊進行相應的任務調整及部署。總統發言人張惇涵19日下午說明人事異動，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長，持續掌握兩岸情勢，深化情報工作。

張惇涵表示，陳明通不僅在學術成就，兩岸事務上，有專業與與豐富的實務經驗，更是名符其實的「兩岸通」；而國安局最重要的工作就是對於中國的理解與掌握，因此，蔡英文希望，倚借他嚴謹的學術素養與豐富的實務經驗，出任國安局長的重要職務，勢必有助於國安團隊對於兩岸情勢的專業研析與精準判讀，同時，襄助總統與執政團隊，對於兩岸與區域局勢的正確決策。

陳明通曾是台大國發所教授，30年教職生涯作育英才無數；2000年在蔡英文擔任陸委會主委時，陳明通是副主委，後來也曾經在2007年，以及2016年兩度擔任陸委會主委。張惇涵強調，蔡英文期待，陳明通在既有的基礎上，持續深化情報體系專業化的重要工作，強化民主化時代下情治機關的治理與革新。

本次國安人事調整為，現任國安局長邱國正將接任國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員；另外，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，現任陸委會主委陳明通將轉任國安局長。人事異動將在立法院開議前完成交接。

▼ 國安團隊異動，嚴德發接國安會諮詢委員、陳明通接國安局長、邱太三接陸委會主委、邱國正接國防部長。（圖／翻攝ETtoday直播）

