快訊／宜蘭沙灘露營「老公夜潛失蹤」　妻緊急報案陸海空搜救中

▲▼海巡等人員陸海空搜救在宜蘭壯圍鄉公館沙灘潛水失蹤馮姓男子。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

與妻在宜蘭壯圍鄉公館沙灘露營的馮姓男子，18日上午潛水竟失蹤，妻子報警協尋，海巡等人員19日持續陸海空聯合全面搜尋下失蹤的馮男。

18日上午10時許，馮男妻子報案，夫妻倆人在宜蘭壯圍服務區後方沙灘露營，大約18日凌晨4時許，她發現馮男下海潛水，她不以為意在帳蓬休息至18日上午8時許，起床後未發現馮男上岸。

海巡第一岸巡隊表示，至今由岸巡隊8車15人於岸際搜索，海上由第七海巡隊派遣PP-10028及PP-3587艇於海上搜尋，空中部分由內政部空中勤務總隊直升機擴大搜尋海域範圍，盼在陸海空聯合搜尋下，能儘速尋獲失蹤馮男。

第一巡防區呼籲，民眾於岸際從事採捕或水域遊憩活動時，應謹慎小心注意自身安全，於海上或岸際遭遇危難皆可撥打「118」服務專線，海巡署將立即前往處理。

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