宜蘭冬山透天厝藏德州撲克賭場　20歲火辣荷官當招牌

▲羅東警方大年初三，喬裝賭客破獲冬山鄉一透天厝內的美女荷官德州撲克賭場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新年新氣象，有人到宜蘭冬山鄉一棟透天厝內，由20歲年輕貌美女荷官派牌，輸贏超過百萬的德州撲克職業賭場看美女試手氣，但通通進警局。羅東警方裝賭客衝場，破獲輸贏超過1百萬元的睹場，警將林姓賭場負責人及女荷官依刑法賭博罪嫌法辦，另黃姓等10名男賭客依違反社會秩序維護法裁處。

適逢大年初三，羅東分局接獲民眾檢舉，冬山鄉一棟透天厝內有一德州撲克職業賭場，林姓賭場負責人透過網路通訊軟體招攬賭客，賭場更派出年僅20歲年輕貌美女荷官派牌，吸引賭客上門。

警方查訪時，見該棟透天別墅外有多部車輛停放且出入複雜，於是喬裝賭客進入查訪，進入時現場人員誤信賭客前來，主動引導進入，警方入屋後目視有賭博情狀，立即表明身分查緝，現場查扣撲克牌4副、籌碼1,097枚、積分表4份、德州撲克桌1張、莊家鈕1枚等證物。

警方推估這睹場每天輸贏超過1百萬元，將林姓賭場責人及女荷官依刑法賭博罪嫌法辦，另黃姓等10名男賭客依違反社會秩序維護法裁處。羅東分局呼籲，法律無假期，絕不容許非法賭場流竄，賭博易導致民眾傾家蕩產、家庭失和，甚至衍生暴力犯罪，對社會治安造成負面影響，警方定全力掃蕩賭博，以維護良好治安環境。