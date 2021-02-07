羅東員警同一天離婚離職...臉書頭貼換「再見」　真相曝光了

▲羅東公正派出所陳姓警員（左1）涉誆騙2民眾共77萬元，遭調查雖辦離職，仍被貪污送辦。（圖／翻攝自《臉書》公正派出所）

記者游芳男／宜蘭報導

警員辦案成詐騙份子，羅東公正派出所陳姓警員因欠近千萬元債務，趁護鈔時涉誆騙一老翁40萬元；另又被查出也涉騙一婦人將37萬元匯入他戶頭。陳男遭警方調查時3日主動辭職，但仍被依貪污治罪條例函送法辦；陳與新婚妻子也在3日離婚。

警專30期畢業的羅東公正派出所28歲陳姓警員，與新婚妻子都在公正派出所服務，陳男在1月間為銀行提領40萬元的一名老翁護鈔回家途中，竟騙說錢放在家裡不安全，交派出所代保管較安全，要用錢時可到派出所向他領取，老翁就將錢給陳員保管。

受害老翁後來要付房子裝潢費，到派出所向陳男要錢，陳男卻說收到這筆錢，老翁提告才東窗事發。警方介人調查時還查出，2020年11月間，陳員還涉及向受理遭詐欺另一名婦人，要求將30萬元匯到他戶頭，誆騙婦人要用以誘騙犯人以加速辦案流程，婦人誤信將30萬元匯給他，後來他還以追捕犯人時撞壞車輛，要婦人再匯7萬元，詐騙婦人共37萬元。

陳員離職並被送辦後，將臉書頭貼換成「再見」兩個字，暗示將轉換跑道，許多友人不知情，還留言為他加油打氣，鼓勵他黑暗總會過去。