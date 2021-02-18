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「小雞上工」第一天慘遇狼！4.7星民宿淫老闆　逼15歲女做半套

▲▼少女,女學生,女大生,女高中生,女國中生,夜歸女子。（圖／取自pakutaso）

▲少女小云2020年暑假期間打工遇狼老闆，對方竟趁四下無人時，要求她幫忙手淫。（示意圖／取自pakutaso）

記者徐愷昕／宜蘭報導

在宜蘭頭城烏石港經營民宿的林姓男子，2020年暑假期間竟對前來打工的15歲少女小云（化名）伸出狼爪，在她第一天上工時即趁四下無人之際，要求小云替自己手淫。小云脫困後即報警處理；宜蘭地院審結依妨害性自主罪判林男有期徒刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

少女小云2020年暑假時為了找打工，下載了「小雞上工」求職APP，接著便向頭城鎮烏石港一間民宿投下履歷，應徵民宿房務人員一職，雙方相約7月19日上午面試。

面試當天，小云在媽媽及弟弟陪同下前往民宿；民宿老闆林男於當日即接受小云應徵，要她即刻開始上班，怎料後續林男竟興起色念，在小云家人先行離開後，於晚間6時許趁2人獨處之際，先要求小云幫他按摩大腿以做試探，接著8時許更自行脫下褲子，要求小云替他手淫，以此方式猥褻未成年少女得逞。小云脫困後，嚇得趕緊至警局報案，林男因此被依妨害性自主罪起訴。

宜蘭地院審理時林男坦承所有犯行；法官審酌林男身為雇主，卻利用業務上的監督關係，對年幼懵懂的少女猥褻，顯然欠缺自律自重，行為也已殘害小云身心健康及人格發展，衡量雙方至今仍未和解，林男離婚且還有3名未成年子女需扶養等情狀，最後依「成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢猥褻罪」判刑5月，得易科罰金15萬元。可上訴。

而據了解，這間民宿在Google上有4.7顆星的高評價，評論中許多住客都還留言「老闆人很親切」、「老闆很客氣」、老闆熱情活潑」等語大大讚賞，怎料卻發生這種情況，實在令人難以置信。

►偷偷分享少女秘密！

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