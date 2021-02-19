宜蘭免死神樹曝！10天「擋2車衝水圳」　樹身傷痕見證「保3命」

▲▼真是「神樹」！宜蘭市建蘭南路的這顆「神樹」10天挨撞2次，擋住2車衝水圳保3命。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市建蘭南路種植10多年的一顆路樹，10天內先後遭黑白2車失控撞擊，附近民眾直呼，還好有這顆路樹擋車，車輛才沒衝進一旁水圳， 車上3人也因此保住小命。

2月2日上午，未酒駕53歲周姓男子駕駛白色自小客車，沿宜蘭市建蘭南路由東往西方向行駛，疑似因車速過快失控自撞路樹，車子彈回路中翻車，周男只受到擦挫傷，送醫無大礙。

巧的是，10天後的2月12日，未酒駕的22歲林姓男子駕駛黑色自小客車，沿宜蘭市建蘭南路西往東方向行駛，疑因過彎車速過快轉彎不及，也自撞這顆路樹，林男與副駕駛座的弟弟一度受困，林男頭部及手腳輕微擦傷，他弟弟雙腿骨折，經送陽大醫院救護後無生命危險。

10天2自撞路樹，建蘭南路附近居民說，路旁就是水圳，發生車禍的路段有些彎度，幸好有路樹擋車，救了兩車3人避免掉落水圳喪命。

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