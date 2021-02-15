31歲男「酒駕自撞號誌桿」車輛陷火海！遭波及屋主冒險救人

▲莊姓男子15日清晨酒駕開車上路，途中自撞標誌桿引起火燒車。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭縣冬山鄉今（15）日清晨發生一起火燒車意外！一輛轎車不明原因自撞標誌桿，下秒瞬間起火；遭波及民宅屋主見狀趕緊上前協助，將受困的莊姓駕駛救出，所幸莊男未遭火勢波及燒傷，但右大腿變形且意識不清，已急送醫搶救。目前事故發生原因仍有待釐清，不過警方初步了解發現莊男酒駕，已依公共危險先將他移送法辦。

▲監視器畫面可見莊男車速相當快。（圖／記者游芳男翻攝）

31歲莊男今（15）日清晨5點14分開車行經冬山鄉義成路一段時，不明原因自撞標誌桿，下秒車輛便衝向一民宅瞬間起火；民宅屋主於2樓聽到巨大撞擊聲響後，立即報案並下樓查看，他一見起火車輛上有一名男性駕駛，立刻上前救人、先將莊男拉出車外，所幸莊男未遭火勢波及燒傷。

消防獲報速趕抵救援，火勢於5時20分受到控制，25分順利熄滅。據了解，莊男脫困時頭部有受有外傷，右大腿變形且意識不清，現已送羅東博愛醫院急救。

羅東警分局表示，經醫院協助抽血檢驗，確定莊男體內酒精濃度超過法定標準值，後續將依公共危險罪將他函送地檢署偵辦；藉此也呼籲駕駛人務必小心開車，注意車前狀況，並遵守速限及號誌管制規定。

▲▼消防獲報後立即趕抵現場搶救。（圖／記者游芳男翻攝）