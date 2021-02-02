嗆機車雙載死者女友：看到大車不閃　宜蘭警遭申誡二次處分

▲。宜蘭雙載死亡車禍。（圖／翻攝臉書）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣員山鄉內城村一路口，1月28日發生情侶雙載男遭水泥車狠輾奪命車禍，噴飛至一旁逃過一劫的李女子痛失男友後，在臉書《爆廢1公社》PO文痛批，警方企圖包庇肇事者，嗆聲稱「看到大車不會閃？」且肇事者更將案發行車紀錄影片刪除，讓她氣憤說「難道我們平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎」。處理的鍾姓員警，因言行失檢、滋生事端，被從重申誡2次處分。

宜蘭分局表示，內城派出所鍾姓員警，處理情侶雙載機車與水泥車車禍事件中，因言行失檢、滋生事端，從重申誡二次處分，以資警惕。另因，水泥車行車紀錄器部分影像，確實因不明原因消失，已調閱沿路監視器，足證肇事駕駛何男確實造成事故，同時並將水泥車行車紀錄器影片檔案交由刑警大隊還原。

逃過一劫的李女於臉書「爆廢1公社」還原事發經過提到，男友載她行經於水泥車右方中間側，過程中已盡量保持車距，無奈的是，水泥車仍一直向右惡意逼車，且當時右方即是水溝、稻田，根本沒辦法再往右靠攏，不料，下秒水泥車沒打方向燈，竟無預警向右轉彎直接切過去，即便她們已有大聲按喇叭，仍是發生車禍，等到她回過神時，男友已躺在水泥車下滿是鮮血，而她則被甩到大馬路上，全身擦傷骨折。

李女子指出，事後她們立即報警，警車、救護車都來到現場，也有民眾提供行車紀錄器，然而警方皆以偵查不公開為由，不讓她們看行車紀錄器，肇事的水泥車司機，更將事發行車紀錄器畫面刪除，企圖毀滅證據。

李女指控，警察當時於太平間時曾向女子表示「為什麼你們看到大車自己都不會閃，大車有死角你們難道不知道嗎？如果要還原水泥車的行車紀錄器需要一筆不小的費用，這筆錢誰要出？就算你們自己可以出，也不可能讓你們出。警察局經費有限，你們難道不知道嗎？」等語，讓她相當氣憤直呼，「難道我們平民老百姓的生命就這麼不值錢嗎？」