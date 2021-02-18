少女動態泣血成鐵證！設定非公開藏至悲　父趁睡摸奶3年命裸拍

▲宜蘭一名狼父，2年襲胸猥褻未成年女兒234次。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭1名少女15歲至17歲熟睡時，狼父竟進房間，撫摸胸部、猥褻，共逹234次，逞獸行的狼父，還在2019年11月間要少女傳自拍上空裸照供其留念，受辱女兒終不再隱忍，向母親揭發狼父獸行。宜蘭地院審結，依對少年犯乘機猥褻罪，判狼父應執行有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

與父親、母親及2個弟弟同住的宜蘭一名少女，2012年某日清晨5時許，她與2名弟弟在住處和式閣樓睡覺時，父親竟以幫「蓋被子」等理由，以左手趁機場撫摸她胸部10分鐘。後來，父親每周至少2、3次再襲胸，甚至將她衣服掀起猥褻，獸行逹2年之久。

受辱的少女陳述，她很淺眠，有一點點聲響就會驚醒，父親對她的獸行她都清清楚楚「曾想過逃離，但不知道怎麼逃，逃離不出這個家」而且全家經濟就靠父親。另因母親、弟弟們都不知情，她只能隱忍的將臉書動態設定為非公開，只有她才能看到的寫下父親對她的獸行。後來因受不了，2018年夏天時，才向母親吐露真相，母親逼問下，父親才坦承有對她猥褻行為。

後來社工介入輔導，但父親竟還在2019年要求小玉上傳裸照供他留念，她不想繼續受辱報警處理。宜蘭地院審理時，父親只坦承襲胸不到10次，但合議庭調查，從2019年起至2014年11月間，少女遭猥褻總計至少234次。

法官審酌父親無前科紀錄，素行尚佳，且事後獲得少女諒解，父親所犯成年人故意對少年犯乘機猥褻共234最，各判7個月徒刑，應執行2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

►超美10人份「大同全304不鏽鋼電鍋」大同大同國貨好 蜜紅色讓廚房增色

►探癌夫誤上國道遭撞死 19歲長女一夕長大…社會處深夜收通報



►2幼女悲認屍！4寶婦急赴醫院顧癌夫 恍神騎上國道遭撞死臟器外露



►探視癌夫恍神騎上國道遭撞死 留4女兒...老大讀高中最小幼兒園



►新竹2歲男童吃葡萄噎死！外婆家準備開心過年卻永別