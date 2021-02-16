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強烈冷氣團來了！一圖秒懂開工天氣　下探8度「連2天溫差10度↑」

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲強烈大陸冷氣團凌晨報到。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭筠／台北報導

開工日要帶傘！今（16）日為春節連假最後1天，中央氣象局表示，晚間上半夜因華南雲雨系東移，中部以北會有短暫雨情形，東半部迎風面持續短暫雨，凌晨開始強烈大陸冷氣團南下，北部、東半部降雨變多，基隆及北海岸會出現局部大雨，18日後轉乾冷，最低溫落則在19日清晨，中部以北、宜蘭花蓮下探10至12度，空曠地區有機會降到8度，但白天後冷氣團減弱回溫，提醒連2天全台溫差超過10度，民眾要做好保暖工作。

▲▼一圖看懂年後天氣。（圖／中央氣象局）

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▲一圖看懂年後天氣。（圖／中央氣象局）※點圖放大

氣象局預報員劉宇其表示，今晚起因受華南雲雨系東移影響，中部以北、東半部會出現降雨，南部仍維持多雲到晴，不過凌晨強烈大陸冷氣團南下，東北風增強，北部、東半部降雨多，基隆及北海岸有局部大雨，明（17）日上半天雨多，下半天雨勢才會慢慢變小，氣溫部分也從明天開始有感，北部高溫只剩17度，18日（週四）轉為乾冷，中部以北最低溫下探12度、中南部13度，北部高溫也只有18度，中南部則有20度以上。

冷氣團影響，19日（週五）清晨氣溫最低，中部以北、宜蘭花蓮再下探10至12度，白天起冷氣團減弱，北部氣溫回升至21度以上，中南部高溫落再24、25度，劉宇其提醒這一波冷空氣日夜溫差大，幾乎都有10度以上溫差，民眾可要做好保暖工作。至於是否有達寒流等級，他則表示機會較低，仍要再觀察。

另，19日白天強烈大陸冷氣團減弱後，僅剩東半部迎風面有零星短暫雨，其他地區幾乎是好天氣，23日則因東北風帶來水氣，東半部還會有降雨，西半部維持好天氣。

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