輸出越南個案是否「不排除社區感染」　指揮中心回應了

記者許展溢／台北報導

越南在13日通報新增4例境外移入案例，其中一例來自台灣，是否不排除社區感染可能？中央流行疫情指揮中心今（16日）表示，該個案「在台灣不會造成其他人感染。」

▲陳時中說明疫情最新狀況。（圖／指揮中心提供）



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指揮中心發言人莊人祥說，針對此個案有請警政協尋足跡確認，目前的確跟他所提供給指揮中心的資料是一致的，因為他在離開台灣前兩週幾乎都是待在家，若有出去都會跟他友人一起開車，所以目前他的接觸者只有昨天報告的，有採檢的那位男性友人，血清等都是陰性，再加上他在這次去越南前，也就是1月26日在醫院採檢陰性，28日入境越南採檢也陰性。

莊人祥強調，他在台灣不會造成其他人感染，到底有沒有任何人感染給他？目前找到的唯一可能的感染給他的接觸者，目前是陰性，認為這部分可能性不高。

▲莊人祥強調，輸出越南個案在台灣不會造成其他人感染。（圖／指揮中心提供）



陳時中昨天表示，該個案表示自己飛機上沿途非常遵守防疫規定，都有把口罩戴好，沒有喝水上廁所，只是到了目的地機場，有脫下口罩吃東西，有猜自己是不是那時被感染到，但檢疫旅館裡也只有他一人確診，越南相對確診個案也比較少，整體當然有很多可能性都不能被排除，但原因非常小，目前個案已在當地醫院治療中。