菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」　30元就能吃到

▲麥當勞隱身菜單的3大銅板漢堡。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

來速食店是不是老覺得套餐吃太飽、單點又不划算呢？其實有不少「隱藏版菜單」常常被忽略，《ETtoday東森新聞雲》公開2大速食品牌的「銅板漢堡」，不僅在菜單上十分神秘，有些甚至根本沒出現，想吃就趕快把名字記下來，改天來去試試看。

●麥當勞

擁有大批麥粉的「麥當勞」，菜單上有各式口味漢堡、雞塊套餐，看起來罪惡又好吃，但有時候就只是嘴饞想吃個基本款漢堡怎麼辦？其實真的就有這一顆隱藏版「漢堡」，裡頭簡單的夾進了牛肉、酸黃瓜、洋蔥搭配少許鹽及醬料，一顆只要銅板價30元呢。

▲「吉事漢堡」及「法式芥末香雞堡」也提供單點。（圖／記者蕭筠攝）

另外，「1+1」系列餐點也有2款隱藏版漢堡，分別是「吉事漢堡」及「法式芥末香雞堡」，這2款漢堡可以用單點方式吃，香雞堡內有著一大塊香雞肉及蔬菜，而吉事漢堡裡頭除了牛肉之外還多加了一片起司片，通通都是50元有找，絕對不能放過。

▲摩斯也有隱藏版小吉士漢堡。（圖／業者提供）

●摩斯漢堡

摩斯漢堡以各種口味的米漢堡、藜麥堡成功累積人氣，尤其雞塊、薯條更是超受歡迎，但其實摩斯也有隱藏版菜單，就是這顆「小吉士漢堡」，裡頭只夾進了漢堡肉、洋蔥粒、番茄醬及吉士片等食材，但一個也只要銅板價40元，不加起司片還只賣35元，簡直超佛心。

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