頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看　咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

記者蕭筠／台北報導

首間頂好超市正式改裝成「家樂福超市」今（3）日搶先亮相，其中，最大亮點就是「複合式顧客休息區」，將消費者休息區域改裝成「咖啡廳」，隨時滿足用餐需求，不僅有現點現做的輕食、簡餐、咖啡、霜淇淋等，還有多達上百種的麵包選擇，就連便當也翻新首推9號便當，就是要讓消費者買滿又能吃好。

▲首間頂好改裝成家樂福超市搶先亮相。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼複合式顧客休息區約提供30個座位。

「頂好超市敦北陽店」今（3）日正式卸下招牌掛上「家樂福超市敦化北店」，佔地200坪空間提供上萬種商品選項，其中，最大亮點就是家樂福超市升級成3.0版，首度以咖啡廳形式打造複合式顧客休息區，約10坪空間提供30個座位左右，不僅吃得到上百種蛋糕、麵包以及各種熟食、輕食等選擇，像是茶葉蛋、烤蕃薯等通通有，而民眾最愛的家樂福便當也首度推新，打造九宮格的精緻便當，就連氣炸料理也一次滿足。

▲▼全新家樂福3.0超市吃得到便當、輕食等美食。



複合式休息區同步提供UCC咖啡，想要飽餐一頓也有簡餐選擇，像是披薩、水餃、焢肉飯、紅油抄手等都是現點現做，尤其坐在座位區還能透過玻璃櫥窗觀看廚房作業過程，就是要讓民眾吃得好也吃得安心，另外休息區內也有微波爐、洗手台提供民眾使用，十分用心。農曆年前換裝過的2間頂好改裝超市於明（4）日上午9時30分正式開幕。

除外，賣場部分一共提供上萬種商品，且是以消費者喜愛、習慣為主，並特別針對社區需求加強生鮮類商品，較原先的便利購超市多出近1成選擇左右，包括有機蔬菜水果、台灣出產豬肉、進口牛肉以及各種海鮮等，盼以一站購足概念提供更完整的購物需求。

▲門市也有上百種麵包、蛋糕選擇。

▲同步有咖啡、簡餐等料理。

家樂福總經理王超俊表示，2.0版及3.0版超市最大差別就在於複合式休息區域，希望打造一個有溫度又溫馨的地方回饋給地方，至於是否每間頂好超市都有複合式休息區域，他則表示必須進行多方考量，像是坪數、需求等，並不會每一間都有，2間新超市開幕後，未來每個月也將有36至40間頂好超市換裝。除外，改裝過的頂好超市也將維持舊有的洗衣服務，滿足消費者需求。

家樂福目前於全台總店數共132間，包括66間量販店、66間超市，若再加上196家頂好及25間Jason’s Market，總店數突破350間，至於Jason’s Market何時換裝，家樂福總經理王俊超也表態將維持2年不換品牌，未來也將以高端路線來經營其品牌，下一步才會討論對接、與百貨公司合作等相關作業。

【你可能也想看】

►頂好招牌卸了！全新「家樂福超市」2/4亮相 強打烘焙、輕食搶客

►果香紅茶加了蜂蜜凍！「清原芋圓X蜜蜂工坊」聯名了 連8天買1送1

►快訊／幸運兒揭曉！小7「花25元中千萬」 中獎名單一次看

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來