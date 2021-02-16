明天搶喝1元美式、買1送1！4大超商「開工日咖啡優惠」懶人包

▲超商開工日咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

春節連假就剩今天了，上班族也要準備收心迎接開工日，為幫全台民眾提提神，4大超商也紛紛祭出限時咖啡優惠，像是萊爾富有限量1元大熱美式咖啡、7-11也推CITY系列全品項任選享第2杯半價，明（17）日記得揪同事一起喝。

▲7-11明起連3周推「CITY系列全品項任選享第2杯半價」優惠。

●7-11

7-11明（17）日起至3月9日連3週推出「CITY系列全品項任選享第2杯半價」優惠，包括CITY CAFE、CITY PRIMA精品咖啡、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶、精品濾掛咖啡及氮氣飲品（不含Espresso、樂冰鯊）等品項，要為上班族加油打氣。

●全家

全家開工日（17日）於APP 隨買跨店取祭出1日限定優惠，包括Let’s Café「特大杯經典美式」、「中杯單品美式」全買1送1，每位會員限購一組，兌換期限至4月15日。

●萊爾富

初六迎開工！萊爾富明（17）日於門市推出「限量1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯，線上會員APP則同步有「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」只要10元銅板價，每位會員限購10杯；另，17日至23日再加碼於線上APP內的整買零取推出1周限定「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。

●OK mart

OK mart初六開工日（17日）祭出「大杯莊園美式或拿鐵買6送6」。

【你可能也想看】

►頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看 咖啡廳進駐、吃得到現做焢肉飯

►菜單上找不到！麥當勞、摩斯「極神秘銅板漢堡」 30元就能吃到

►敲碗再回歸！網推爆「夢幻限定速食TOP10」 第1名現在還吃得到

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來