國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」夾殺畫面曝！網發抖：一夜致負

網搜小組／鄺郁庭報導

「後車全家請節哀保重了！」一名男網友16日下午4點多在臉書《爆廢公社公開版》貼出2張多車追撞的照片，貼出沒多久馬上引發話題，因為其中一輛遭追撞的車，疑似是要價台幣2115萬的勞斯萊斯，讓其他網友光用看的就頭皮發麻，「忽然看不到未來的感覺」、「雙門勞斯萊斯……老天鵝 我的媽啊啊啊！」

▲撞到這一台……真的出事了啦！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

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「哇靠啊！伶老師勒……中頭彩了！」原PO在社團中貼出照片，說自己要很沉重地幫後車詢問，「有在要腎嗎？不是兩塊，全家出售，後車全家請節哀保重了！（行車時請拉大保持車距，以策安全！）。」因為今日高速公路似乎發生多車追撞事故，但其中一輛竟然是「勞斯萊斯」，比賓利、賓士、寶馬以及保時捷都還貴的勞斯萊斯。

▲2千萬起跳的勞斯萊斯，讓許多網友直冒冷汗。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

照片一出，不少人只能倒抽好幾口氣，並為後車默哀，「2-5千萬的車」、「超額也不夠賠了」、「連假還是待在家別出門好」、「看到這種車我立馬遠離300公尺……寧當烏龜莫賣腎」、「這就是為什麼，假日寧願宅在家的其中一個原因」、「這是我見過，最快變成負二代的辦法」、「國產車為什麼會想跟在勞斯萊斯後面？」、「一夜致負……」