黨主席連任之路殺出朱立倫？　江啟臣：我不會打麻將

▲江啟臣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

國民黨今年7月舉行黨主席改選，力拚連任的黨主席江啟臣春節期間勤拜廟測人氣。對於在臉書前黨主席朱立倫PO出「只欠東風」麻將照，江啟臣16日回應，「拍謝，我不會打麻將，哈哈哈」。

國民黨各路人馬磨刀霍霍，除了江啟臣爭取連任、中廣董事長趙少康表態參選，前高雄市長韓國瑜、國民黨智庫副董事長連勝文被點名。朱立倫更是動作頻頻，年前勤跑基層，不僅拜會馬英九、連戰、吳敦義、吳伯雄、洪秀柱等5位歷任黨主席，與現任主席江啟臣一同在辦公室揮毫寫春聯，過年期間，14日晚間幕僚將朱立倫和新北市長侯友宜同框的照片PO到臉書上，才曬2小時就刪文，引發外界質疑較勁上午和馬英九合體的江啟臣、趙少康。

▲朱立倫打麻將話中有話。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



隔日，朱立倫並未回應和侯友宜合照一事，反而在臉書PO出麻將照，引發網友聯想「萬事俱備，只欠東風」，留言鼓勵他再拚一次黨主席選舉。

對此，江啟臣16日受訪表示，「拍謝，我不會打麻將，哈哈哈」過年期間大家小玩一下，娛樂也很好，組織也好，未來發展也好，這部分其實內部都有機制，可以提出來討論。

對於推動的反萊豬、公投綁大選兩項公投突破56萬份連署，大幅超過29萬份的門檻，江啟臣說，這些連署書送出去之後，希望中選會也不要擋，不要卡案，順利成案。