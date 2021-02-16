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朱立倫麻將照只欠東風　侯友宜：沒看過不評論

▲新北市長侯友宜出席「宣示使用國產豬」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

前新北市長朱立倫15日在臉書PO出一張麻將照，貼文寫道，「大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌」引發外界聯想暗喻「只欠東風」。對此，新北市長侯友宜回應，沒看朱立倫臉書，沒辦法評論。

趙少康14日大年初三上午和黨主席江啟臣、前總統馬英九同台，朱立倫幕僚江俊霆晚間約9時就在臉書PO出和朱立倫、侯友宜的合照，並將貼文權限設為公開，但過了2小時後刪文，引發外界聯想。

侯友宜15日上午被到此事時強調，受老同事邀請過去，只是禮貌性打招呼，連坐下來都沒有，只停留5分鐘就離開，因為實在太忙了，還要趕到別的地方做好治安、公安的工作，以及16日的防疫會報。

▲▼朱立倫打麻將話中有話。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫打麻將話中有話。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

朱立倫並無針對合照回應，反倒15日下午在臉書PO出一張麻將照，並表示「今日迎財神，諸事大吉！過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」許多網友看出來朱立倫話中有話，紛紛留言「萬事俱備，只欠東風」。

侯友宜16日登上國光客運看慮淨設備。對於朱立倫麻將照，侯友宜受訪表示，沒有看朱立倫的臉書，不了解其內容，「所以我不了解，不知道，更沒有辦法去評論」。

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