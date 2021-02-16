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國民黨雙公投連署破56萬份　結合「罷萊委」、加強論述延續火力

▲▼國民黨中央 反萊豬連署破50萬記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨反萊豬連署破50萬記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨推動反萊豬、公投綁大選兩項公投，第二階段連署啟動僅一個多月的時間，截至9日已突破56萬份連署，大幅超過29萬份的門檻，若公投順利成案，接下來8月28日投票需483萬人投下同意，挑戰艱鉅，國民黨將結合執政縣市首長與民代深入地方宣傳外，立院部分則透過食安法案，維持議題熱度。

國民黨中央2月初召開記者會，正式宣布第二階段連署達標，顯示民眾對於蔡政府蠻橫開放萊豬的憂心與不滿，國民黨表示，黨內將先進行嚴謹的審查及造冊工作，預定3月中旬將連署書送交中選會，中選會應即送戶政機關於60天內完成查對，連署人數查對超過法定門檻，依法應在10天內公告公投案成立。

若公投順利成案，將於8月28日舉行投票，國民黨團表示，「將萊豬趕下餐桌」不僅是國民黨團現階段最重要的工作之一，也是民眾對國民黨團最深切的期許，呼籲中選會不要企圖用任何的違反主流民意的手段刁難公投成案，國民黨團也將在新會期，持續監督及要求蔡政府加強維護食安。

不過，反萊豬公投需要全國483萬人以上投下同意票，且同意票要多於不同意票才能通過，任務相當艱巨。據了解，國民黨將透過民代深入地方宣講、與民間團體合作加強論述以及串連執政縣市首長宣傳等方式，持續讓公投議題維持熱度。

一名國民黨立委表示，雙公投連署已經超過50萬份，「60萬份我看是沒什麼問題」，談到立法院黨團接下來如何延續議題熱度，該名藍委表示「這並不困難」，除了相關民生、食安法案會持續推動外，國民黨響應「罷萊委」行動，對於民進黨區域立委也造成壓力，加上中央若開始推動核食解禁議題，勢必會造成民間更大反彈。

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