高嘉瑜嗆選總統不懂國粹　朱立倫發言人反擊了

▲朱立倫PO麻將照，引發外界聯想。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



記者黃巈禾／台北報導

針對國民黨前主席朱立倫在臉書秀麻將照一事，民進黨立委高嘉瑜16日批評，想選總統，連國粹都不懂。對此，朱立倫發言人凌濤反擊，重點是獨聽多一台，若是自摸再加一台，加上一點牌運就胡牌了。

朱立倫15日在臉書PO出一張麻將照，並表示「今日迎財神，諸事大吉！過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」許多網友看出來朱立倫話中有話，紛紛留言「萬事俱備，只欠東風」。

高嘉瑜16日上午表示，自己不是專業麻將咖，但還是知道麻將基本的道理，「如果他連這個都不懂，這個算是一種國粹吧！要選總統的人連國粹都不懂，這樣怎麼選總統？還是回去再打個麻將再來啦！哈哈哈！麻將打的不夠打的不夠！」

高嘉瑜提到，會打麻將的人都知道，只聽東風，很容易無法胡牌，對面三家可能也都有東風，朱立倫身為準備選總統、將近選8年以上的人，連國粹都不懂，還是過年再多打幾圈麻將，「我相信韓國瑜一定比你懂，所以朱立倫你可能要先請教常常在打麻將的韓國瑜，才知道你聽東風到底聽不聽得到？呵呵呵！很可憐哪我覺得。」

對此，凌濤16日下午在臉書表示，高嘉瑜過年比平常還「ㄎㄧㄤ」，自己也不是專業麻將咖，不過以麻將實務來說，聽「對對」、聽一般雙邊張，其他三家裡面如果有個兩張三張，機會也差不多，還不是可能被鎖，除非聽三張牌或嚦咕嚦咕（七對子），才能說機會真的很高，反而大字牌別家摸到，丟出來的機會很高，所以重點是獨聽多一台，若自摸再加一台，加上一點牌運就胡牌了。