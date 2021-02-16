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江啟臣：反萊豬公投其實是幫蔡英文解決很大的困擾

▲▼國民黨主席江啟臣16日赴雲林六房媽紅壇參香祈福。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席江啟臣16日赴雲林六房媽紅壇參香祈福。（圖／國民黨提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣16日赴雲林六房媽紅壇參香祈福，受訪時談到反萊豬公投，江啟臣表示，預計過年後就會將連署書送至中選會，呼籲中選會不要卡案，而8月28日的公投投票，不僅是展現「自己的健康自己顧」，其實也是幫蔡英文總統解決很大的困擾。

江啟臣16日上午在雲林縣長張麗善、雲林縣議長沈宗隆、立委林文瑞、雲林縣黨部主委許宇甄及多位地方人士陪同下，至土庫六房媽紅壇參香祈福。他致詞時指出，「雲林鄉親的事，就是我們的事」，包括農業、養豬產業相關權益，絕對是國民黨在立院要優先爭取的，支持雲林、支持台灣農業，就是支持台灣未來，另外，也希望今年有機會脫離疫情，讓大家能恢復正常作息。

▲▼國民黨主席江啟臣16日赴雲林六房媽紅壇參香祈福。（圖／國民黨提供）

張麗善則表示，在江啟臣領導下的國民黨，這段期間表現可圈可點，為了民眾的民生食安不遺餘力發聲。雲林是農業大縣，為了豬農及全民的食安，國民黨發起反萊豬公投，深受民眾支持，未來也期待民眾能持續發聲，讓政府瞭解真正的民意。

針對反萊豬公投，江啟臣特別感謝過去這段時間參與公投連署的民眾，在一個月內就彙整收集超過50萬份，展現大家的關心；這些連署書將經由許多志工嚴加查核，在年後確認後即送中選會，希望中選會不要卡案，若順利公告成案，8月28日人民就能自己投票決定要吃什麼種類的豬肉，「自己的健康自己顧，其實這也幫蔡英文總統解決很大的困擾。」

▲▼國民黨主席江啟臣16日赴雲林六房媽紅壇參香祈福。（圖／國民黨提供）

對於外傳前主席朱立倫參選只欠東風，江啟臣回應，國民黨為最大在野黨，還是要把為民服務的工作做好，包括持續推動反萊豬公投，並期盼黨籍14個執政縣市首長，在新的一年施政都能讓人民有感。有關中央委員質疑改革不力，江啟臣強調，黨的改革是永續的，過程中難免有不同意見，無論財務問題或未來發展等各方面，都有內部機制可以討論。

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