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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫打麻將聽東風　高嘉瑜：想選總統連國粹都不懂

▲▼朱立倫打麻將話中有話。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫在臉書PO出麻將照，引發外界聯想。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者黃巈禾／台北報導

大年初五，民進黨立委高嘉瑜上午到健身房運動，也評論了前新北市長朱立倫臉書麻將文一事。高嘉瑜表示，朱立倫想選總統，若連國粹都不懂，還是再多打幾圈麻將。

趙少康14日大年初三上午才和黨主席江啟臣、前總統馬英九同台，朱立倫幕僚江俊霆晚間約9時在臉書PO出在前新北市觀光旅遊局長陳國君家中聚會合照，並寫下「初三，老友相聚，大家都變肥了」，照片中除了朱立倫、侯友宜，還有國民黨立委林奕華、市議員羅智強等人，並將貼文權限設為公開，但過了2小時後刪文，引發外界聯想和趙少康三巨頭較勁。

朱立倫並無針對合照回應，反倒在15日下午在臉書PO出一張麻將照，並表示「今日迎財神，諸事大吉！過年期間，家家戶戶團聚打打麻將。大家幫忙看看，我聽哪一支胡牌！」許多網友看出來朱立倫話中有話，紛紛留言「萬事俱備，只欠東風」。

對此，高嘉瑜16日受訪表示，雖然自己不是專業麻將咖，但還是知道麻將基本的道理，「如果他連這個都不懂，這個算是一種國粹吧！要選總統的人連國粹都不懂，這樣怎麼選總統？還是回去再打個麻將再來啦！哈哈哈！麻將打的不夠打的不夠！」

高嘉瑜提到，其實平常不會去看朱立倫臉書，昨天有發現朱立倫和侯友宜圍爐的新聞，想去朱立倫臉書看那張照片，結果發現朱立倫臉書並無那張照片，只看到一張麻將照，讓大家猜差哪一張胡牌，很明顯大大的「東」寫在那裡，會打麻將的人都知道，如果只聽東風，很容易就無法胡牌，因為對面三家可能也都有東風，朱立倫身為一個準備選總統，已經將近選8年以上的人，如果連麻將的精華、國粹都不懂的話，「那我覺得你還是過年，再多打幾圈麻將，回去好好練一練再來，我相信韓國瑜一定比你懂」。

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