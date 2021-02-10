陳時中：莫德納疫苗取得505萬劑　預計第二季開始供貨

▲莫德納（Moderna）與台灣簽署疫苗協議，預計提供500萬劑新冠疫苗 。（圖／路透）

記者嚴云岑／台北報導

美國製藥廠莫德納（Moderna）宣布與台灣簽署疫苗協議。陳時中表示，已與莫德納公司簽署505劑疫苗供應合約，預計第二季後半可以開始供貨。該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94%。指揮中心將依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，依序提供風險族群接種。

我國疫苗採購再傳捷報！繼從COVAX取得20餘萬劑AZ疫苗，確定最快2月底出貨，美國製藥廠莫德納（Moderna）今也宣布與台灣簽署疫苗協議，預計提供500萬劑，陳時中今（10）日上午證實此事，但表示到貨時程待確認，應該是在年中以後。

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中央流行疫情指揮中心8日召開專家會議，討論疫苗施打計畫。陳時中表示，開會是要建立施打疫苗資訊系統，因為病毒比以往複雜很多，但還是會以保護醫護人員為優先，目前每一季都決定施打相同的疫苗，不會有混打的情況。

未來疫苗如果採購量充足，會考慮開放一部分給商務人士自費接種，「目前不排除這樣的可能性」，但一定要防疫主要人員都施打了，才會有這樣的空間，開放給「有特別需求」的人來施打。

根據指揮中心公布，近期已購買近2000萬劑的新冠疫苗，包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1000萬劑及另一家洽談中，最快可於明年110年3月供貨施打。

而根據疫情中心評估9類人需優先施打，依序為醫事人員、中央及地方政府防疫人員、長照機構人員、軍人、65歲以上長者、19~64歲具有高風險疾病者、罕見及重大傷病者、50~64歲成人，估計約1350萬人。

▲指揮中心已與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。（圖／指揮中心提供）

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