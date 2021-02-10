南韓正式批准AZ疫苗！18歲以上成人適用...不建議孕婦接種

▲南韓食藥處正式批准AZ疫苗，圖為食藥處長金剛立。（圖／達志影像）

文／中央社記者廖禹揚首爾10日專電

韓國食品醫藥品安全處今天決定對阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗發出使用許可，適用對象限於18歲以上成人，但建議65歲以上高齡族群審慎決定是否接種。

韓國規劃於2月底開始進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，食品醫藥品安全處長金剛立今天下午於記者會發表AZ疫苗使用許可審查的最終結果。

金剛立表示，委員會除參考阿斯特捷利康提出的臨床資料，也將美國等地進行的第3期臨床試驗結果納入考量，最後決定將包括65歲以上高齡者的所有成人都列入適用範圍。

根據目前獲報資料，大部分接種者反應良好，65歲以上高齡族群中也未出現異常案例，在英國第2、3期臨床試驗及巴西的第3期臨床試驗中，分析所得防疫效果為62%。

不過，金剛立說明，雖然臨床試驗結果顯示接種疫苗對高齡族群的安全性及效果皆無問題，但參與臨床試驗的高齡族群占比僅7.4%，建議由醫生依個人身體狀況判斷接種效益後再決定是否施打。

此外，當局也不建議孕婦及正在哺乳的女性接種疫苗。

▲首爾國立中央醫療院設置接種中心，在貯藏輝瑞新冠疫苗費盡心思。（圖／達志影像）

據疾病管理廳先前公布預防接種計畫，第一季預計對療養醫院、療養院等相關人員及入住者，約77萬6900人施打疫苗。今天獲發使用許可的AZ疫苗將於24日起陸續供給75萬人份劑量。

為進行接種工作，中央防疫對策本部本月起將國立中央醫療院及3間區域傳染病專門醫院指定為預防接種中心，並將陸續在全國設置250多個地區接種中心。

韓國至今累計確診8萬1930例，1486例病歿，7日新增確診人數雖一度降至300例以下，但之後連續兩天回升，9日共新增444例，多集中於首都圈。

當局表示，近一週新增確診案例約78%都集中於首都圈，感染指數從4週前的0.79持續攀升至接近1，若春節連假外出移動數量增加，首都圈感染指數很有可能再次突破1，意指每名確診者會傳染給一人以上。

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