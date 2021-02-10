外帶飲料喝到小強…殘肢還在杯中漂！她要求道歉遭質疑「敲詐」氣瘋

▲喝飲料喝到蟑螂。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名盧姓女高中生日前在知名餐廳外帶冰淇淋紅茶，但沒想到，回家後竟喝到異物，吐出一看，竟是一隻完整的小蟑螂，讓她當場嚇哭。事後，盧女跟店家反應，但店家第一時間竟沒有道歉，還質疑盧女要敲詐，讓盧女相當不能接受。

據悉，盧女日前從桃園南下高雄遊玩，並順路從知名餐廳外帶一杯冰淇淋紅茶返回住宿地，而當時她邊吃東西邊配著飲料，但沒想到卻突然咬到異物，於是立刻拿衛生紙要將口裡的東西吐出，豈料，映入眼簾的竟是一隻小強，且飲料杯中還有殘留的蟑螂殘肢，讓她嚇得當場崩潰大哭。

盧女跟店家聯繫，店家雖第一時間表示願意退費，並更換新品，但卻沒有一句道歉，而盧女要求店長出面，卻還被店家質疑敲詐，讓盧女無法接受，直問，「我有可能為了敲詐大老遠從桃園跑到高雄嗎？」

盧女事後表示，就算店家願意換一杯飲料給她，但她也根本不敢再喝，還直呼，「今天是一隻蟑螂而且滿大隻的，之後到高雄可能都不敢再喝手搖杯。」

不過，店家對於衛生遭到質疑，態度也相當強硬表示，店內每周花費8千元進行消毒，反而質疑商品是外帶，蟑螂從何而來也不得而知，但若是真的有，該怎麼賠就怎麼賠。對此，高雄市衛生局獲報後表示，將會派員前往稽查食品衛生，若發現有違規情事，也將會依食安法先勸導後開罰。