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國產疫苗也有好消息！　陳時中：已向一廠商採購500萬劑

▲▼中央流行疫情指揮中心臨時記者會,指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠疫苗不僅國際採購傳捷報，國產疫苗也有好消息。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會表示，已與一家藥廠達成共識，將購買500萬劑，並簽訂500萬劑開口合約，另一家也會朝這方向來談。

指揮中心預計採購3000萬劑新冠疫苗，包含包含COVAX約476萬劑、AstraZeneca疫苗1000萬劑，以及莫德納505萬劑，另有1000萬劑保留給國產疫苗。莫德納疫苗是在昨日下午確定簽約，最快第二季後期可陸續到貨。

陳時中透露，國產疫苗可期性高，目前有兩家藥廠都完成第一期臨床試驗，指揮中心已先與一家簽訂合約，將購買500萬劑，另簽訂500萬劑開口合約，另一家也比照辦理。

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陳時中表示，未來會持續追蹤兩家疫苗的深層免疫力與綜合抗體能力，但可以確定的是，「一期的數據很漂亮」。

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