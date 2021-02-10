境外移入+2！緬甸、印尼入境　60多歲男「確診出院後」再度染疫

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增2例境外移入COVID-19確定病例(案935及936)，分別自緬甸及印尼入境。

▲中央流行疫情指揮中心召開記者會 。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心表示，案935為本國籍60多歲男性，去(2020)年1月至緬甸工作，12月24日出現發燒及咳嗽等症狀，12月29日檢出COVID-19陽性，12月30日於當地住院治療，並於今(2021)年1月27日症狀緩解後出院；後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離，後經醫院採檢於今日確診。個案因獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

案936為印尼籍40多歲男性，1月24日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，個案2月8日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計166,625例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含163,348例排除)，其中935例確診，分別為819例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。

指揮中心監測資料顯示，全球累計106,824,815例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國27,284,255例、印度10,846,952例、巴西9,599,565例、俄羅斯3,998,216例及英國3,972,148例為多；病例中2,345,006例死亡，以美國476,857例、巴西233,520例、墨西哥166,731例、印度155,158例及英國113,850例為多。

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自緬甸及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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