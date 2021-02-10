牛年撞到牛…屏東阿牛遭直送屠宰！網要肇事者「出來面對」：會衰

▲一頭牛10日凌晨在屏東縣新潮州大橋遭撞。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

準備迎接牛年，台一線新潮州大橋北上車道10日凌晨卻發生一起肇逃事件！一頭牛疑似遭到撞擊奄奄一息地倒臥路面，警方獲報到場後，趕緊連絡飼主，但因傷勢過重無法就回，只好將牛載往屠宰場處理。目前詳細事件發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

回顧整起事發經過，內埔警分局萬巒分駐所員警10日凌晨0時30分許接獲民眾報案，台一線新潮州大橋北上車道有一頭牛隻疑似遭車輛撞擊後倒臥道路。警方獲報後，隨即派員前往查看，發現肇事車輛已駛離，牛隻頭部遭撞擊，1隻牛角斷落，還有微些氣息，尚未死亡。

經聯繫該區塊放牧牛隻林姓飼主到場查看，確認為其飼養於東港溪鹿寮河堤的牛隻，聯絡業者自東港前來協助清運，載送至台南善化屠宰場。警方表示，該案屬道路交通事故，萬巒所員警持續調閱監視器，釐清案情及責任。

許多民眾在臉書「屏東小鎮資訊」見到相關新聞後，紛紛留言回覆，「如果今天是機車騎士撞到躺在路邊，飼主一定不敢出來認領，阿牛一路好走」、「牛角已斷尚未死亡，結果趕緊送台南屠宰場！！！！這隻牛真的很慘」、「其實不能怪車主，飼主責任最大」，還有網友聽說，牛年撞到牛還落跑會衰一整年，呼籲肇事者趕快出來面對。