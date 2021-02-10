短期二次感染機率低！緬甸台商「康復轉重症」　張上淳：不尋常

記者嚴云岑／台北報導

60多歲台去年12月在緬甸感染新冠病毒，經治療後症狀緩解出院，但不久後又再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭醫療專機回台，目前重症在加護病房插管中，病況十分危急。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，短時間遭到二次感染機率低，會對個案做病毒培養，但因第一次病毒株難取得，只能先看現在的病毒株是否有特別之處。

指揮中心表示，案935為本國籍60多歲男性，去(2020)年1月至緬甸工作，12月24日出現發燒及咳嗽等症狀，12月29日檢出COVID-19陽性，12月30日於當地住院治療，並於今(2021)年1月27日症狀緩解後出院；後續因再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離，後經醫院採檢於今日確診。

個案因獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

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指揮中心發言人莊人祥表示，個案Ct值為23，病毒量較高，目前也處於重症狀態。張上淳補充，從台商病程與收治醫院問到的狀況，案935「有一點比較不是這麼尋常」。因為前面症狀如果真的緩解，驗的病毒量變少，到後期狀況應該是惡化，是免疫機制造成的，到後期Ct值比較偏高。當然有看到重症個案，Ct在20～30維持長久時間，也是存在的。

至於康復後又迅速惡化，是否為感染到新病毒株？張上淳回應，在短時間內造成二次感染，機率非常低，通常是經過一段時間後，體內抗體量不足才會發生。個案目前在台灣，檢體做病毒培養，不過因手上沒有前面的病毒株，所以無法比對是否為同一病毒，只能看現在感染的病毒株是否有特別之處。

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