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60多歲台男緬甸搭「醫療專機」回台　張上淳：重症加護病房插管中

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎再增2境外移入，分別從緬甸、印尼入境。緬甸入境者為案本國籍60多歲男性（案935），去年1月至緬甸工作，12月確診，今年1月27日症狀緩解後出院；後續再度出現呼吸困難，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台。張上淳表示，案935為重症，目前仍在加護病房使用呼吸器，目前情況仍相當危急。

指揮中心表示，案935為本國籍60多歲男性，2月3日於當地住院治療，2月7日搭乘醫療專機返台，入境後收治住院隔離，後經醫院採檢於今日確診。個案因獨自搭機返臺，醫療專機機組人員皆未入境，另協助後送個案就醫及收治住院之相關接觸者均有適當防護裝備，故無匡列接觸者。

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案936為印尼籍40多歲男性，1月24日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，個案2月8日檢疫期滿後至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。由於個案可傳染期間已單獨進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

莊人祥表示，案935回台檢測Ct值23，發病10天內仍有傳染力。張上淳表示，他回到國內後就近到加護病房，目前使用呼吸器，情況還是相當危急。

指揮中心統計，截至目前國內累計166,625例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含163,348例排除)，其中935例確診，分別為819例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、853人解除隔離、73人住院隔離中。

▲▼新增2例境外移入COVID-19病例，自緬甸及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增2例境外移入COVID-19病例，自緬甸及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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