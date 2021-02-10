海巡署邀美籍女來台確診！指揮中心「不公布足跡」原因曝光

▲指揮中心召開記者會 。（圖／指揮中心提供）

記者李宜秦／台北報導

海巡署上月中旬曾邀請1名美籍人士來台洽公，曾有吃飯等互動，該名人士遭確診新冠肺炎，指揮中心證實，該名確診者為境外移入案920美國籍60多歲女性。指揮中心發言人莊人祥表示，案920在美國已發病，來台傳染力低，不會公佈足跡。

案920為美國籍60多歲女性，今年1月15日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月30日至2月3日間在臺洽公，因預計2月6日返回美國，2月3日至醫院自費採檢，於4日確診。已掌握個案接觸者11人，包括工作接觸者9人及同行友人2人，均列居家隔離。

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莊人祥表示，案920 Ct值在5日採檢時大於34，抗體是陽性，她在美國已發病一陣子，進入台灣後的傳染力不高，且她行程的所有時間、地點都很清楚，所到的特定場所與接觸的人都已匡列，因此不會公佈足跡。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案920來台的原因與疫情無關，無論是一般人或商業泡泡者，都須經主管單位提出申請，由指揮中心決議。

張上淳表示，案920在美國檢驗時為陰性，來台居家檢疫結束後，遵照指揮中心核定的行程執行，事後採檢為陽性，Ct值34可見很早就得到感染，不過都沒有明顯症狀。