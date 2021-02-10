莫德納疫苗「保存需-20℃」！陳時中：不是問題　曝全台保存地

記者嚴云岑／台北報導

我國與美國莫德納公司簽署505劑疫苗供應合約，預計第二季後半可以開始供貨，由於莫德納疫苗需在-20℃下保存，被問到台灣冷鏈技術是否足夠？指揮中心指揮官陳時中表示，「-20℃對台灣不是問題」，昨天下午才收到回覆。發言人莊人祥補充，全台22縣市都有一個衛生單位冰箱可儲存疫苗，屆時到貨後會配送到該地點。

莫德納該疫苗係為多劑型包裝（每瓶10人份），存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94%。指揮中心將依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，依序提供風險族群接種。

陳時中表示，莫德納疫苗最快5、6月可以開始分批配送，指揮中心也會催促盡快提供。莊人祥補充，莫德納疫苗存放在-20℃還是可以運送到各醫院，解凍到2~8℃還可以保存30天，比BNT疫苗需在-70℃下保存30天方便很多。

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至於變種病毒出現是否會影響疫苗採購？陳時中表示，變種病毒何時出來，沒有人會知道，各國也都戒慎恐懼，而疫苗來台後，就要請專家根據最近的資料判定施打方式。所有疫苗合約都是一開始就簽訂，也有註明不能更動，因此採購數量不會受影響。

陳時中另提到，目前對國產疫苗專家表示期待性非常高，指揮中心已與一家國產藥廠達成共識，會購買500萬劑，並簽訂500萬劑開口合約，另一家也朝這方向來談。兩家藥廠都完成第一期臨床試驗，未來會持續追蹤深層免疫力與綜合抗體能力，但可以確定的是，「一期的數據是很漂亮的」。