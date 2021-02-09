北市19景點「旅遊警示燈」10日上線　「亮紅燈」別去

▲台北市政府旅遊警示燈號10日上路。（圖／台北市觀傳局提供，下同）

記者袁茵／台北報導

為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施建議，台北市長柯文哲日前允諾會設計旅遊警示進行人流管制，並且在本周內上線。台北市觀傳局9日表示，已經建置好「台北旅遊警示燈號」，將於10日上線，提供多達19處北市熱門景點警示燈號，讓春節出遊更安全。

台北市副市長蔡炳坤表示，觀光傳播局2020年與警察局及陽管處合作，結合警察局CCTV及陽管處影像，推出景點即時影像系統，提供16處熱門景點共23支即時影像。

蔡炳坤指出，考量部分景點未設置即時影像，並配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，為減少連續假期旅遊景區群聚效應，除於9日新增信義商圈、迪化街之即時影像畫面外，更進一步開發警示燈號，建置「台北旅遊警示燈號」，提供19處北市熱門景區包含貓空、竹子湖、陽明公園、動物園、白石湖等燈號建議，每小時將由景點現場人員進行人潮回報，並參考手機基地台電信訊號推估值及週邊停車場停車空位數等資訊，於系統上提供紅燈（人潮擁擠）、黃燈（人潮略多）、綠燈（人潮正常）3種不同燈號，給民眾參考。

觀光傳播局長劉奕霆表示，為讓民眾安心出遊，北市府進行跨局處提供「台北旅遊警示燈號」供民眾便利查詢，並於9日先行於三處賞花景點進行系統測試、10日正式上線，鼓勵民眾前往北市熱門景點前，可先至台北旅遊網查詢燈號狀況，如為紅燈代表現場人潮較多、不建議前往，也希望民眾出遊前能做好相關防疫措施包含戴口罩、勤洗手等，落實防疫新生活，開心出遊、安全返家。

關於北市熱門的19個景點，分別為陽明公園、竹子湖、北投社三層崎公園、樂活公園、士林官邸公園、貓空、白石湖、西門町商圈、信義商圈、迪化街、士林觀光夜市、台北市立動物園、剝皮寮、饒河街觀光夜市、松山文創園區、台北市立兒童新樂園、國立故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館。而觀傳局9日開始測試3處公園的旅遊警示燈，分別為陽明公園、樂活公園、北投社三層崎公園。

關於何種狀況會升降燈號，觀傳局表示，會與電信業者合作，以及查看停車場車輛狀況，還有現場人員進行人潮回報；工務局則指出，公園部分由於是開放空間，沒辦法算人數，所以現場人員只能以人的間距狀況來評估燈號，間距保持一公尺以外就是綠燈，一公尺內則是黃燈，人擠人程度為紅燈。

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