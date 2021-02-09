麻將協會設VIP包廂「賭客自備睡衣」　萬華查賭、色356人送辦

記者邱中岳／台北報導

萬華警方從2020年12月開始，針對轄區賭博、色情進行掃蕩，共計查獲妨害風化11件移送75人，各類賭場13件移送業者以及賭客共196人、社維法裁處85人，色情與賭博共計查獲356人。

警方指出，年節期間針對色情以及賭場進行掃蕩，2個多月來共計查獲色情場所11處，人數高達75人，其中，應召站2件12人、養生館8件60人、私娼館1件3人，查扣不法所得17萬1千元。

▲萬華麻將協會私設VIP包廂，還提供賭注較大的賭客沙發休息，有賭客甚至自帶睡衣褲入住。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，針對轄內賭場也進行大規模清查，查緝13件各類職業性賭場，查獲賭博業者及賭客281人，其中賭博罪嫌移送196人，社會秩序維護法裁處85人，抽頭金更高達32萬多元，賭資則有106萬多元。

警方更發現，麻將協會還採取24小時不斷電營業，且還供應三餐給賭客，裡面還有提供萬元一底的「VIP級包廂」，且提供沙發供VIP賭客休息，甚至還有賭客自帶睡衣，儼然成為台灣賭城。

▲萬華加強色情、賭博查緝，共計逮捕356人。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也發現，妨害風化與賭場查獲人數雖然眾多，但分析過後發現，涉及妨害風化的民眾，居住在萬華地區的僅15人，查獲賭場的賭客、業者，居住在萬華地區僅37人，可見主要以外地移入不法份子居多。

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