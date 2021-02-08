「他」開砲趙少康：1996年後沒勝選的政治金童　說越多破綻越多

▲趙少康8日針對參選2024總統一事召開記者會說明。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃巈禾／台北報導

中廣董事長趙少康8日宣布，將爭取代表國民黨參選2024年總統大選，力促兩岸和平、藍綠和解。消息一出，國民黨台中市議員黃健豪砲打趙少康，1996年後沒勝選「政治金童」，說越多破綻越多，這個封號還剩多少含金量？

黃健豪8日在臉書表示，趙少康提出推動兩岸和平、藍綠和解，其他風雲人物已經談了20年，都成過眼雲煙，不知道趙少康有什麼能耐可以完成這項工程，何況兩岸早已不只是兩岸，藍綠和解的關鍵也完全不在趙少康手上，尤其在罷免議題上，趙少康認知的藍綠和解，可能有很多誤解。

趙少康上午在廣播節目談到，這波罷免結束後，藍綠兩黨可以坐下來檢討，國民黨認為當初修法降低門檻是民進黨提出的，應該民進黨自己改，但政黨有時是可以合作，與意識形態沒關係，而是制度的合理不合裡，綠營覺得沒面子，藍營也可以提出。

對此，黃健豪批評，想起一段八股但實際的話，叫「空談誤國，實幹興邦」，趙少康脫離政治實務太多年，還在用1996年的視野，面對2021年的生態，講的這些理論聽起來都對，但談的對象是民進黨，一個總統、行政、立法、司法、監察、考試、媒體全權在握的政黨，要兩黨坐下來談，請問2016後有哪些政治爭議民進黨願意坐下來談？立法院多數就直接表決輾壓，談都不用談。

黃健豪指出，要與意識形態無關，兩黨可以合作改變制度，但民進黨不需要跟國民黨或其他在野黨合作，一樣靠表決就能直接改，當初降低罷免門檻、啟動罷免程序，正好是目前還在執政的民進黨，執政黨都沒有在煩惱政治不穩定，不知道趙少康為何需要煩惱？

黃健豪提到，罷免只要25%的選民，制度理論即使有不合理之處，但擺在眼前的實務經驗，一個桃園王浩宇和高雄黃捷，便呈現完全不同的結果，即便25%的選民即可罷免地方首長，但實務上也只有高雄市足以成功動員群眾的罷免情緒，不管對哪一黨的政治人物，罷免規則在目前來說都還算一致。

黃健豪認為，在規則一致的情況下，在野黨要善用這項工具，好好提醒、監督執政黨，及執政黨的那些民意代表，別忘記選票是在公民手上，不是在蔡英文、蘇貞昌手上，可以給權、給錢，但沒辦法給予足夠當選的選票，因此，要怕罷免制度、要談改革罷免制度，解鈴還須繫鈴人，如果「綠營覺得沒面子」，那這也不是趙少康需要煩惱的問題，綠營要面子還是要裡子，就自己來要，「怎麼樣都輪不到我們幫綠營煩惱吧？」

黃健豪還說，講真的，不用整天想著跟民進黨和解，而是想想國民黨能為社會帶來哪些進步和成長，當多數選民選擇信任我們之後，民進黨就會自己來和解了，根本不用談，「自1996年後就沒有選舉勝選的『政治金童』，說得越多，破綻也越多，這個封號，到底還剩多少含金量？」