差1秒就釀悲劇！北投國小前黑車闖紅燈險撞學童　驚險畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

有民眾在社群平台上傳行車記錄器畫面，指稱一輛黑色轎車於1月5日中午12時32分，行經台北市北投區中央北路一段、北投國小校門口前時，未依交通號誌停等，直接闖紅燈通過，差點撞上正在過馬路的學童，畫面曝光後引發網友譁然，民眾也已向警方檢舉。對此，北投警分局也回應了。

▲北市北投國小校門口驚險一刻，黑色汽車闖紅燈差點撞學童 。（圖／Threads/haodai_0723 授權）

今（6）日警方回應，已接獲民眾檢舉該起交通違規案件，並依據檢舉資料調查，確認影片內容屬實，已依違規事實完成舉發。

轄區警方指出，汽車行駛至設有行人穿越線及交通號誌的路口時，駕駛人應減速慢行、注意號誌變換並禮讓行人。若汽車闖紅燈，已違反《道路交通管理處罰條例》第53條規定，可處新台幣1,800元以上、5,400元以下罰鍰；另未禮讓行人，則違反同條例第44條第2項規定，可處1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

警方也提醒，若交通違規行為進一步導致他人受傷，恐觸犯《刑法》第284條過失傷害罪，最重可處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金，後果不容輕忽。

北投分局呼籲，校園周邊屬學童通行重點區域，駕駛人務必遵守交通號誌、禮讓行人，共同維護孩童與用路人的行車安全，切勿以身試法。