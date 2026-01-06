決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

▲立委林俊憲6日傍晚前往永康尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向鄉親請託支持。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，立法委員林俊憲6日傍晚前往永康區人潮最密集的尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向攤商與採買民眾請託致意，沿途親切互動、傾聽基層心聲。不少民眾主動表達支持與鼓勵，現場氣氛熱絡，林俊憲也把握初選前的每一分、每一秒，展現全力以赴的衝刺決心。

隨著選戰進入關鍵時刻，近期多份民調顯示，林俊憲支持度持續上升，並已出現所謂「黃金交叉」。對此，林俊憲表示，這份成績來自長期一步一腳印的努力，更來自市民對台南未來的期待，他將以更謙卑的態度，回應每一份支持與託付。

談及永康未來發展，林俊憲指出，永康是台南人口最多、產業與生活機能最密集的行政區，交通改善、生活圈發展，以及青年就業與育兒環境，都是市民最關心的核心議題。未來將以「永康新都會」為發展主軸，推動鐵路地下化永康段延伸，改善平交道與陸橋造成的交通瓶頸，並同步活化地上空間；同時以人本理念優化人行環境，加速捷運藍線與整體公共運輸規劃，讓生活更便利、城市更友善。

林俊憲也提到，選戰期間獲得前行政院長蘇貞昌、前台南縣長陳唐山公開力挺，對他多年來為台南打拚是高度肯定，更是一份沉甸甸的責任。

林俊憲強調，初選不只是競爭，更是向市民展現準備度的重要時刻。未來將以更高標準推動城市治理，讓永康成為宜居、好行、充滿活力的城市核心，也懇請鄉親在初選關鍵時刻給予支持，讓來自基層的力量，持續推動台南向前。