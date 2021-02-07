染疫康復「仍會得南非變種病毒？」 張上淳：過度推論須待科學報告

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

美國疫苗公司Novavax研發出新冠肺炎疫苗，但在疫苗試驗發現， 染疫後康復的人，也可能感染南非變種病毒。對此，中央流行疫情指揮中心專家召集小組張上淳表示，這種說法過度推論，需要有正式科學報吿出爐，才會更明確。

根據該疫苗公司試驗發現，疫苗對英國變種病毒保護力可達85.6%，可是針對南非4000多人試驗發現，保護力只剩49.4%，而且曾經染疫康復的人，可能還是會感染南非變種病毒。

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對此，張上淳說，初步從業者發布的新聞稿來看，是有蠻好的防護效果，但的確也有一些訊息，針對南非染疫者，有約三分之一曾染疫，但不是變種病毒，而是原始病毒的測試結果發現，後續仍會感染變種病毒。

張上淳也接著指出，兩者間的連結有點過度簡化，也過度推論已經感染的人，對變種病毒沒有防護裡，疫苗公司的新聞稿內容也不夠清楚，應該要有正式科學報告出來，再來看是否有這種情況。另外，他也補充，之前疫苗臨床試驗報告，針對變種病毒方面，只有抗體產生中和效果會下降，也沒有看到完全不能保護的狀況。

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