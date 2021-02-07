部桃隔離還有4351人！2/7零時起2類人取消健保卡註記

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件累積20人染疫，為確保清除病毒，中央流行疫情指揮中心啟動「部桃清零計畫」，指揮中心指揮官陳時中今（7）日表示，目前隔離人數總計4351人，包括醫院6人、社區845人、回溯3500人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲2月7日部桃隔離4351人。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，部桃全案隔離14天，隔離人數總計4351人，包括醫院6人、社區845人、回溯3500人，其中，目前回溯部桃員工居家檢疫尚有3人、居家隔離3人；另，指揮中心也宣布，7日0時起取消對部立桃園醫院員工及門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。

指揮中心統計，截至目前國內累計163,928例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含161,318例排除），其中927例確診，分別為812例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、844人解除隔離、74人住院隔離中。

其他人也看到....

快訊／本土+0！增3例「印尼、迦納、美國」境外移入

部桃前進指揮所「即日起解編」 陳時中：任務完成

王必勝「頭髮都白了」 曝陳時中「關鍵2通電話」安定人心

避桃令完全沒必要！鄭文燦「防疫要同心」：春節後進行振興計畫

部桃血清採檢「1人微弱訊號」1週後再採 第二階段582人檢驗中

部桃院長徐永年鞠躬向社會大眾致歉！曝小秘密：他每晚都會打電話

案925檢疫期滿「進入社區」才確診 「29名接觸者」採檢出爐

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來