避桃令完全沒必要！鄭文燦「防疫要同心」：春節後進行振興計畫

▲桃園市長鄭文燦。（圖／指揮中心提供）

記者蕭筠／台北報導

部立桃園醫院爆發群聚感染案件累積20人染疫，各大縣市紛紛端出「避桃令」防止疫情擴散，嚴重打擊桃園觀光，針對振興桃園等計畫是否已經出爐，桃園市政府市長鄭文燦今（7）日再度強調「桃園並不是疫區，少部分避桃令真的完全沒必要」，認為防疫要同心，另表示桃園市春節至元宵節走春、慶典等相關活動全暫停，春節後會針對各行各業進行紓困振興計畫。

針對目前疫情趨緩，日前外縣市呼籲民眾取消到桃園一說，鄭文燦表示：「疫情期間因以防疫為重取消很多活動，但桃園並不是疫區，針對少部分避桃令說法，真的是完全沒必要，防疫要同心。」他也指出春節之後到元宵節，桃園走春活動、元宵節所有慶典也全停止，並指出春節過後就會針對各行各業提出有關紓困獲振興計畫，目前仍以防疫優先。而因部桃醫護人員或是防疫人員因而受到居家隔離者，除政府獎勵金外也已經特別發慰問金3萬元，紓困對策會陸續提出。

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另，中央流行疫情指揮中心今日也宣布，部桃全案隔離14天，隔離人數總計4351人，包括醫院6人、社區845人、回溯3500人，其中，目前回溯部桃員工居家檢疫尚有3人、居家隔離3人；另，指揮中心也宣布，7日0時起取消對部立桃園醫院員工及門急診病人健保卡之「自主健康管理」註記。

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