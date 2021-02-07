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案925檢疫期滿「進入社區」才確診　「29名接觸者」採檢出爐

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日公布國內新增1例境外移入，為本國籍40多歲男性（案925），由於個案檢疫期滿結束至確診超過10天，曾在社區活動，指揮中心也緊急匡列接觸者，目前確定29位採檢都是陰性。

案925去年10月外派至美國工作曾與確診者接觸，今年1/8返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境居家檢疫期滿後1/25開始上班，因近期再次赴美工作，於2/4自費採檢後確診。

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衛生單位第一時間已掌握個案接觸者共84人，其中親友及工作接觸者共29人列居家隔離，餘55人列自主健康管理，今確定29人採檢陰性。

而針對感染源，莊人祥昨也表示，案925於2/4自費採檢，Ct值33，昨日請他再採檢一次，PCR檢驗結果呈陰性，也有進行血清抗體檢驗，目前IgG、IgM皆為陽性，依照以上資料認為應該早在美國就已經感染，不過為了保險起見，針對該個案於檢疫期滿後工作曾接觸的親友及工作者皆匡列隔離中，目前看起來於社區傳染風險很低。

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