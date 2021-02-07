自然免疫神話破滅！抗體難敵變種病毒　4%已染疫者再中鏢

▲諾瓦瓦克斯在新冠疫苗的實驗中意外發現，已自然免疫的患者仍有4%再次染疫的機會，可見他們對變種病毒沒有完全的防護力。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國疫苗研發公司諾瓦瓦克斯醫藥（Novavax）最近公佈了2項疫苗實驗結果，該公司發現，部分已染疫的患者在後期會再次染上新冠肺炎，而且他們感染的很有可能是南非變種病毒B.1.351，可見已染疫的患者自然免疫的抗體也對南非變種病毒「難以招架」。

據《華盛頓郵報》報導，在諾瓦瓦克斯的實驗中，約有30%人的血液中存有抗體，表明他們曾染上新冠肺炎，並且已經痊癒。不過讓人驚訝的是，這些本應有一定免疫力的人，有近4%再次染疫，而且他們在第二次感染的肺炎，與變種病毒有關。這一比例與沒有感染史的人幾乎相同。

西雅圖福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的病毒學家科里（Larry Corey）認為，這項實驗為接種疫苗與自然免疫之間，防護力有何差異，提出了非常有力的證明，「接種疫苗的防護力比自然免疫來得更好」。然而，由於此研究的主要目的是為了驗證疫苗的有效性和安全性，而疫苗防護力的發現是一場意外，因此有科學家認為，此研究結果不能用來證明自然免疫全然無效。

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