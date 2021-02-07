王必勝「頭髮都白了」　曝陳時中「關鍵2通電話」安定人心

▲部桃前進指揮所指揮官王必勝解除任務回到指揮中心，陳時中說，王必勝頭髮都白了。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染，中央流行疫情指揮中心在1/18成立前進指揮所，今指揮官陳時中宣布「前進指揮所任務完成」，後續將交由地方協助防疫。臨時擔起前進指揮所指揮官任務的王必勝今也出席記者會分享抗議過程，他也透露指揮官曾打過兩通短暫電話。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

陳時中在短暫說明之後，交由桃園市市長鄭文燦發言，鄭文燦報告之後，則由王必勝說明前進指揮所的防疫過程。陳時中也忍不住在第一時間笑說「相隔22天看到王必勝，頭髮白了不少。」

王必勝接著說明，在前兩位染疫醫護案838、839出現後就開始匡列，但直到案853、856出現後，指揮官覺得要成立前進指揮所，當部桃和指揮中心的橋樑，反應前線狀況。

1/18~1/21是第一階段，當時把紅區病人區隔，員工做嚴格自主管理，不搭乘大眾交通工具，不去群聚地方，全院消毒工作。之後依序將患者轉院，做消毒，再擴大回溯，進行居家隔離和採檢。

而王必勝也透露，指揮官兩次打電話給我，笑著看向陳時中詢問「這我可以說嗎？」陳時中也笑笑點頭。王必勝直說，第一通電話就是一句話「心頭拿定（台語）」，第二是說「我們是醫者，也是仁者，用信念把工作完成」；但話鋒一轉，王必勝也笑說「這段期間我最怕晚上接到莊人祥和羅一鈞電話，因為一定沒好事！」幽默談話也引起台上官員哈哈大笑。

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