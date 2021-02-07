部桃院長徐永年鞠躬向社會大眾致歉！曝小秘密：他每晚都會打電話

▲陳時中說明最新疫情狀況。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和桃園市長鄭文燦今（7日）一起宣布部桃前進指揮所解編，20多天的任務正式劃下句點，任務達成回歸原有體系，後續要由部桃擔任起來。部桃院長徐永年起身先是鞠躬代表部桃向社會大眾致歉，感謝很多人對醫院包容，並說這段時間接到許多溫暖跟愛心，透過這些溫暖跟愛心，無非希望疫情趕快過去，生活恢復正常。

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▲部桃院長徐永年到指揮中心參加記者會，談到部桃事件先鞠躬，代表部桃向社會大眾致歉。（圖／指揮中心提供）

徐永年表示，這一次院內感染造成20人確診，4000多人隔離，造成大家恐慌代表醫院和大家道歉，謝謝大家對他們的包容，謝謝中央化工群等所有人的幫忙，再次感謝這些日子以來接到無數溫暖和愛心真的是很多。還有王必勝院長都說減肥無望就知道有多少，透過這句話就知道有多少愛心，這些愛心也是站起來的原動力。

徐永年指出，有一個很感動的地方要和大家說，總統蔡英文在臉書上力挺，副總統賴清德親筆寫信等，有一次晚上11點多部長陳時中打給他說部桃的詳細內容，要他們安心這非常重要，桃園市長鄭文燦則每天晚上都打電話給他，重點是後面每一次說完，他都會說「有什麼需求就說，我來想辦法」， 真的非常感動。

徐永年提到，前線指揮所讓所有同仁得到一個舒緩，感謝桃園每一個同仁，在人力吃緊時堅守岡位沒有退縮，最重要的是社會各界給的支持與愛心，不分你我的包容，是前線作戰的後盾， 最後喊話桃園醫院一定會撐過去，春回大地，台灣一定會撐過去。

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