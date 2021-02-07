部桃前進指揮所「即日起解編」　陳時中：任務完成

記者許展溢／台北報導

部立桃園醫院群聚感染事件至今已有20人確診，指揮中心啟動的「清零計畫」第一階段血清抗體檢驗，已採檢682人，其中有1人「有疑慮待釐清」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中和桃園市長鄭文燦今（7日）一起宣布部桃前進指揮所解編，20多天任務正式劃下句點。陳時中說，任務達成回歸原有體系，後續要由部桃擔任起來。

▲衛生福利部桃園醫院。（圖／記者林敬旻攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

記者會一開始陳時中先是說，目前前進指揮所任務達成，回歸原有指揮體系，後續任務部桃要擔任起來。他接著表示，目前回溯裡面醫院員工居家檢疫3人，感謝鄭文燦和消毒人員不眠不休全力以赴投入防疫工作，給桃園市民安心一個家園，還有醫療應變組副組長、前進指揮所指揮官王必勝、院長徐永年固守醫院，建立最安全的醫院。

鄭文燦指出，這次疫情震央在桃園，也可以說桃園在過去一年也是防疫第一線，承擔最大壓力、最大責任，但中央地方防疫團隊的努力下，讓疫情控制在最小，精準防疫，地方防疫團隊用心把每個環節做好，希望不要漏接每顆球和每個破口，社區防疫等級提高，包括大型活動都取消，醫院和社福機構停止探病等，就是務必要使整個桃園風險降到最低。未來桃園團隊會跟指揮中心繼續合作，防疫每個階段不能鬆懈，希望大家經過部桃事件，給所有醫護人員最大支持、鼓勵。

其他人也看到....

快訊／本土+0！增3例「印尼、迦納、美國」境外移入

部桃隔離還有4351人！2/7零時起2類人取消健保卡註記

王必勝「頭髮都白了」 曝陳時中「關鍵2通電話」安定人心

避桃令完全沒必要！鄭文燦「防疫要同心」：春節後進行振興計畫

部桃血清採檢「1人微弱訊號」1週後再採 第二階段582人檢驗中

部桃院長徐永年鞠躬向社會大眾致歉！曝小秘密：他每晚都會打電話

案925檢疫期滿「進入社區」才確診 「29名接觸者」採檢出爐

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來