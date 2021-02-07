快訊／本土+0！增3例「印尼、迦納、美國」境外移入

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例（案926至928），分別自印尼、迦納及美國入境。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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案926為印尼籍20多歲男性，今年2月4日來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。已掌握個案接觸者共23人，包含同班機前後二排乘客13人列為居家隔離對象；其餘10人因有適當防護，列自主健康管理。

案927為本國籍30多歲男性，長期於迦納工作，因年度休假之故，今年2月3日經杜拜轉機入境返國，入境時因有咳嗽症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。相關接觸者尚在匡列中。

▲新增3例境外移入COVID-19病例，自印尼、迦納及美國入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案928為美國籍40多歲男性，今年1月13日出現咳嗽症狀，曾於美國當地就醫並診斷為支氣管炎。個案於2月5日入境來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所進行集中檢疫，於今日確診。已初步掌握同行接觸者2人，目前無疑似症狀，其餘接觸者尚在匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計163,928例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含161,318例排除），其中927例確診，分別為812例境外移入，76例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中9人死亡、844人解除隔離、74人住院隔離中。

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