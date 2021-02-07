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「吸入PM2.5」容易感染新冠肺炎！　日研究：2種蛋白質狂增所致

▲▼日本,東京,日本疫情,東京疫情,鬼滅之刃。（圖／路透）

▲研究指出，吸入PM2.5會導致促進新冠病毒感染的細胞表面蛋白質增加。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

新冠肺炎持續在日本蔓延，原本預定要在2月7日解除緊急事態的10個地區，也因各項指標尚未完全回穩，再度延長1個月。日本京都大學的研究團隊3日在國際科學雜誌上發表新冠肺炎相關實驗結果，從結果上看來，如果吸入PM2.5等大氣汙染物，促進新冠病毒感染的細胞表面蛋白質恐將增加。

根據《共同社》報導，日本京都大學環境醫學教授高野裕久與其帶領的團隊3日在國際科學雜誌的網路版發表了實驗結果。研究團隊在實驗中，收集了空氣中的微粒，將500微克溶於液體後，注入小白鼠的肺部。經過1天，研究團隊在小白鼠的肺部細胞中發現，能夠促使病毒侵入細胞的2種蛋白質「ACE2」與「TMPRSS2」有所增加。

▲▼日本,新冠肺炎,新型冠狀病毒,疫情,東京。（圖／路透）

▲日本10個地區的緊急事態宣言將延長至3月7日。（圖／路透）

這2種蛋白質特別是在維持肺泡形狀的「II型肺泡上皮細胞」有著顯著的增加。通常「ACE2」與「TMPRSS2」在II型肺泡上皮細胞的比例大約為2.5%，但注入液體後直接飆到27~43%。

事實上，先前早已有研究發現，大氣汙染與新冠肺炎的死亡率上升有著一定關聯，此次的實驗結果正好可以釐清其中脈絡。

另一方面，這項實驗是透過「一次性大量暴露在汙染物中」的特殊條件下進行，且蛋白質為何會增加也還是未解之一。研究團隊表示，要弄清楚人類生活環境中大氣汙染物與病毒感染的關係，還需要透過進一步的研究才能釐清。

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