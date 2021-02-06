北港朝天宮董事會最新公告！「取消」除夕夜發福袋、上元遶境

▲今晚18點55分於朝天宮官方臉書發出公告，為避免群聚感染，取消辛丑年（牛年）上元繞境、元宵晚會、除夕夜發福袋等活動。 （圖／翻攝自Facebook／北港朝天宮）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎疫情持續升溫，今日再增一例本土個案，雲林縣北港鎮朝天宮董事會經該會後，決議取消上元遶境、元宵晚會、除夕福袋發放等活動，今晚18點55分於朝天宮官方臉書發出公告，請信徒配合防疫，做好保護措施。

朝天宮貼文指出，「經本宮董事會決議，因新冠肺炎疫情嚴重，為避免群聚感染，取消辛丑年（牛年）上元遶境、元宵晚會、除夕夜發福袋等活動」。

廟方表示，大年初一子時開廟門照常進行，開放信徒自行進入參拜，目前已在廟外懸掛防疫布條，提醒信徒入廟請戴口罩、洗手、保持安全社交距離等，另在入口處裝設3台體溫感測器，並在廟內多處放置自動感應酒精噴液，新春參拜祈福信徒多，請大家配合做好防疫，保護自己也保護別人。

北港朝天宮每年舉行二次祭典，一為慶祝元宵，一為慶祝媽祖聖誕，而每次祭典，媽祖鑾駕均出巡境內，上元祭典農曆正月十五日舉行一天遊行，於夜間若干鼓樂隨行出廟，巡行街中，供人焚香。



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