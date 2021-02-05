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虎尾鎮公所燈會分三大區亮燈24天　打造城市光廊浪漫過年

▲雲林虎尾鎮花燈取消開燈儀式與元宵晚會活動，燈會三區燈飾照常點燈，每晚6點至10點亮燈。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮公所花燈，取消開燈儀式與元宵晚會活動，燈會三區燈飾照常點燈，每晚6點至10點亮燈。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮公所規劃「2021虎尾亮起light」燈會活動，燈會分為三區，主燈區「虎尾多功能活動中心」，副燈區林森路「古蹟四館」及中山路「糖廠周邊」燈海佈置，將於2月6日開始亮燈至3月1日，為期24天。

▲雲林虎尾鎮花燈取消開燈儀式與元宵晚會活動，燈會三區燈飾照常點燈，每晚6點至10點亮燈。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮公所不設花燈，規劃奇幻海洋燈區充滿夢幻浪漫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮公所指出，主燈區以生肖牛花燈為主燈區入口意象，規劃稻穗花海燈區、向日葵花海燈區、奇幻海洋燈區、夢幻隧道燈區、可愛熊熊燈及摩天輪泡泡區等拍照打卡點。除此之外，中山路打造城市光廊，以及林森路古蹟四館設計燈飾佈置，歡迎返鄉遊子及旅客於農曆春節一同欣賞燈飾、打卡拍照。

虎尾鎮公所表示，因新冠肺炎疫情影響，取消舉辦開燈儀式與元宵晚會活動，燈會三區燈飾照常點燈，每晚6點至10點亮燈，歡迎民眾春節期間與家人一同浪漫過新年。

▲雲林虎尾鎮花燈取消開燈儀式與元宵晚會活動，燈會三區燈飾照常點燈，每晚6點至10點亮燈。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲主燈區以生肖牛花燈為主燈區入口意象，規劃稻穗花海燈區、向日葵花海燈區、奇幻海洋燈區、夢幻隧道燈區、可愛熊熊燈及摩天輪泡泡區等拍照打卡點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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