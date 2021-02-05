雲林農漁會選舉查賄及暴力執行小組揭牌　掌握20情資受理6檢舉

▲雲林地檢署今（5）日由檢察長洪家原、雲林縣警局長朱宗泰、調查站主任歐陽泓、雲林縣府政風處長陳宗強舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署今（5）日由檢察長洪家原、雲林縣警局長朱宗泰、調查站主任歐陽泓、雲林縣府政風處長陳宗強舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌。主任檢察官江金星透露，農漁會選舉查賄早就啟動，專案檢察官也進駐各分局，目前掌握約20個情資，受理檢舉有6件，今年查賄獎金達200萬元，期農漁友共同監督。

雲林縣為農業大縣，部分農會選舉競爭激烈傳出賄聲賄影，20鄉鎮市農會當中有7個鄉鎮有競選，其中又以虎尾、斗南、斗六被視為一級戰區。雲林地檢署今天掛牌成立農漁會查賄中心，近期適逢春期，禮尚往來拜年習俗，是送禮盛季，被認為可借春節送禮之便「公開賄選」，雲林地檢署檢察長洪家原今天指出，查賄無假期，會加強蒐證查賄。

農漁會選舉查察聯繫中心，以積極查賄、壓制暴力及全面反賄宣導之工作目標，及「公正、嚴密、迅速」之查賄準則，積極結合檢察、警察、調查及政風等機關、單位之能量，全力執行各項選舉查察工作計畫，防止金錢、暴力或其他不法手段介入選舉，確保競選過程公平、公正。

主任檢察官江金星表示，農漁會選舉查賄早就啟動，專案檢察官也進駐各分局，目前掌握約20個情資，受理檢舉有6件，今年查賄獎金達200萬元；而轄區常見之賄選模式現金買票（500元至3000元不等之價額）、送禮（醬油、茶葉、香菇等）、旅遊綁樁等，雲檢檢察官將全力積極查賄、主動偵辦到底，全力杜絕賄選、暴力及假訊息介入此次農漁會選舉。

檢察長洪家原強調，請積極向本署或警方、調查站檢舉買票及賣票行為，針對檢舉人資料絕對保密，並將本於職責，秉持公正、嚴謹之態度，不分黨派，打擊犯罪，主動積極偵辦到底，維護公正、公平而乾淨的選舉環境；檢舉賄選專線請撥打0800-024-099#4，或以手機掃描本署「檢舉賄選逗陣LINE（ID：@383trvqw）」，成為捍衛國家的啄木鳥公民，請縣民與地檢署一起攜手反賄選。



►Her今天推出「Chloe同名女性淡香精」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►西螺福興宮牛年美金紅包曝光 除夕夜發放「財運犇騰」8800份

►美翻老街！西螺福興宮2萬顆燈籠高掛 拍照打卡熱門景點

►西螺福興宮Q版太平媽口罩萌樣曝 神秘善心人捐3萬片籲共同護持

►防疫逃到外太空！西螺「648星球」燈雕將登場 鎮長穿太空裝亮相

►獨／雲林女師當眾罵國三女「死魚」！趕出教室踢群組害罹焦慮症