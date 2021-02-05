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雲林第12屆社區營造創生PK賽　偏鄉小村奪金牌

▲全台居住人口倒數第二古坑鄉華南社區拿下地方創生組金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲109年度社區PK賽以「社區創生．青年返鄉」為主軸進行社區景觀、產業體驗活動空間、全友善環境、銀髮休憩場所等場域打造。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第12屆社區PK賽經歷半年成績出爐，成果展暨頒獎典禮於縣府舉行，雲林縣長張麗善親自出席頒獎活動，肯定所有獲獎社區的優異表現，古坑鄉華南社區、斗南鎮林子社區與虎尾鎮公安社區分獲社區創生組、環境營造組與啟蒙組金牌，其中全台居住人口倒數第二華南社區拿下地方創生組金牌。

109年度社區PK賽以「社區創生．青年返鄉」為主軸進行社區景觀、產業體驗活動空間、全友善環境、銀髮休憩場所等場域打造，並首次在社區PK賽中增加啟蒙組，讓未參加過PK賽的社區能對PK賽有更深一層的認識；經過兩階段競賽後，啟蒙組有5個社區、社區創生組5個社區、環境營造組16個社區脫穎而出。

雲林縣長張麗善表示，在成果展中也看見社區對抗老化、人口外流的力量，同時也看見社區活力與美麗，縣府將整理成輕旅行路線，帶著全國民眾來看見雲林。城鄉發展處長林長造指出，今年共80組社區參加PK賽，縣府安排社區施作成果與經驗分享，帶動全縣435個社區投入營造與創生工作。

華南社區發展協會榮譽理事長劉清極表示，該社區居住人口是全台倒數第二，社區從10多年前推動結合生態保育社區工作，獲全國七大暖心社區，今年以「大樹下食農生態教室」展開社區營造與地方創生，讓社區居民生活更安定，吸引年輕人回流。

▲全台居住人口倒數第二古坑鄉華南社區拿下地方創生組金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲全台居住人口倒數第二古坑鄉華南社區拿下地方創生組金牌。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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